Эрдоган и Путин официально запустили "Турецкий поток" в обход Украины

8 января в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщает РИА Новости.

В церемонии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

По словам Путина, это является важным событием не только для РФ и Турции, но и для всего европейского континента.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что Россия и Турция будут реализовывать новые совместные проекты в области энергетики.

"Потребность Турции в газе возрастает. Россия для нас – главный поставщик, 400 млрд кубометров газа мы получили из РФ. Наше сотрудничество по энергетике очень успешное. Мы будем продолжать реализовывать новые проекты с Россией", – сказал он.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболевв заявлял, уже в этом году из-за начала транспортировки российского газа через "Турецкий поток" Украина потеряет 15 млрд кубометров транзита.

Проект "Турецкий поток" представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

Весной 2018 года "Газпром" заявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".

В середине декабря прошлого года турецкая сторона начала строительство наземной части "Турецкого потока".

В апреле 2019 года Сербия приступила к строительству своего участка "Турецкого потока".