Вторую нитку "Турецкого потока" заполнили газом
2019-11-20 13:02:47
Ввести газопровод в экспулутацию планируется до конца 2019 года
Обе нитки "Турецкого потока" заполнены газом. Газопровод планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.
Об этом говорится в пресс-релизе "Газпрома".
"В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции", – говорится в сообщении.
Также в компании говорят, что компрессорная станция "Русская", как и участок берегового примыкания к РФ, уже готовы к эксплуатации.
На приемном терминале в Турции завершаются пусконаладочные работы. По графику ввод "Турцекого потока" в эксплуатацию должен состояться до конца 2019 года.
Первую нитку газопровода начали заполнять газом 18 октября.
Первая нитка предназначена для турецкого рынка, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.
Как ранее сообщал Фокус:
- Весной 2018 года "Газпром" заявил о завершении строительства первой нитки "Турецкого потока".
- В середине декабря прошлого года турецкая сторона начала строительство наземной части "Турецкого потока".
- В апреле 2019 года Сербия приступила к строительству своего участка "Турецкого потока".
- Участвует в строительстве трубопровода и Боглария: строительством газопровода в стране займется итало-саудовский консорциум Arkad Engineering.