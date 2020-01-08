США заранее знали об иранском ракетном ударе, – CNN

Мир
Американская разведка отслеживала  перемещения иранской военной техники в течение последних нескольких дней

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди заявил, что заранее получил предупреждение от властей Ирана о готовящемся ракетном ударе по базам США и предупредил об этом американскую сторону. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, Иран сообщил официальному Бакдаду к каким базам не стоит приближаться.

Также сообщается, что американская разведка отслеживала  перемещения иранской военной техники, в том числе дронов и баллистических ракет, в течение последних нескольких дней.

Напомним, что Ирак, Великобритания, Австралия, Канади и США заявили, что в результате ракетных ударов Ирана, никто из военных не был убит или ранен. Президент США Дональд Трамп сразу после ударов написал в Twitter, что "все хорошо". По его словам, предварительных сообщений о жертвах не было. Также стало известно, что Трамп планировал обращение к нации, но отложил его из-за отсутствия пострадавших и погибших на американских базах.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф охарактеризовал ракетные удары, как "пропорциональные меры в целях самообороны", а не как акт войны. А глава Минобороны Ирана не исключил дополнительных действий против США в зависимости от их ответа.

Другие официальные представители Ирана сообщили государственными СМИ, что, по меньшей мере, 80 американцев были убиты в результате ударов и эти потери якобы скрывают от общественности. Никаких доказательств информации предоставлено не было.

Как ранее сообщал Фокус: