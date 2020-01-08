Убийство Сулеймани: американский режиссер пособолезновал Ирану на персидском языке

Известный американский кинорежиссер-документалист Майкл Мур обнародовал обращение к Ирану, в котором выразил соболезнования по поводу убийства генерала Касема Сулеймани. Сообщение он написал в своем Twitter на персидском языке.

В частности, Мур выразил соболезнования в связи с тем, что президент Дональд Трамп приказал уничтожить Сулеймани, совершив таким образом "акт насилия".

По его словам, большинство американцев не голосовали за Трампа на выборах. Он призвал Тегеран не отвечать силой на действия США, а предоставить возможность американскому народу самому добиться его отстранения от президентского поста.

Тем временем здания Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке из-за ирано-американского конфликта находятся в состоянии повышенного внимания после телефонных угроз. Об этом сообщает TMZ.

Так, в Нью-Йорке, неизвестный позвонил в офис Гильдии на Манхэттене и пригрозил нападением, сказав что-то вроде "Я собираюсь взорвать офисы в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке".

В Лос-Анджелесе звонивший сказал, что он недоволен ситуацией с Ираном, упомянув о нападении, в результате которого погиб Сулеймани. После угроз работники были эвакуированы из здания.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.

7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.