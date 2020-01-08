Конфликт Ирана и США: перевозку нефти через Ормузский пролив приостановили

Из-за ирано-американского конфликта два крупных танкерных оператора Саудовской Аравии и Бразилии приостановили проход танкеров через Ормузский пролив.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным СМИ, речь идет о саудовской компании Bahri, которая утром 8 января рекомендовала клиентам воздержаться от транзита через пролив, а также о бразильской госкомпании Petrobras.

Кроме этого, возможность приостановить перевозки танкеров рассматривала Saudi Aramco, но окончательное решение компании пока не обнародовано.

Стоимость суточного фрахта нефтяных танкеров класса VLCC (супертанкеры) на фоне обострения ситуации увеличилась на 20 тысяч долларов – до 130 тысяч долларов.

Через Ормузский пролив проходит около 20 процентов танкерных поставок нефти в мире.

Ранее сообщалось, что первая реакция рынков на сообщения о ракетной атаке Ирана на американские базы в Ираке ожидаемо была довольно нервной. Котировки ближайших срочных контрактов на поставку нефти Brent достигали отметки $71,75 за баррель, на 5% выше закрытия предыдущего дня.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.

7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.