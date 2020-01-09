Трамп о крушении Боинга МАУ: Самолет летел в неспокойном районе, кто-то мог ошибиться
Президент США Дональд Трамп завил, что у него есть подозрения, что причиной падения украинского лайнера под Тегераном стали не технические неполадки. Об этом американский лидер сказал журналистам на мероприятии в Белом доме, передает CNN.
По его словам, "кто-то мог ошибиться с другой стороны".
"Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог ошибиться на другой стороне... не нашей стороне. Это не имеет к нам никакого отношения", – заявил президент США в Белом доме в четверг.
" Самолет летел в "неспокойном районе". Они могли ошибиться. Некоторые люди говорят, что это был механический фактор. Лично я не думаю, что это даже вопрос", – добавил он.
Когда у него прямо спросили, считает ли он, что самолет могли случайно сбить, Трамп ответил: "Я не знаю. Я действительно не знаю. Это касается их. В какой-то момент они раскроют информацию из "черных ящиков".
"Произошло ужасное, убийственное событие", – подытожил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Спустя почти сутки президент Владимир Зеленский прилетел в Киев из Омана, объявил 9 января днем траура и записал видеообращение к украинцам.
- Иран, тем временем, опубликовал предварительный отчет по авиакатастрофе, в котором говорится о пожаре на самолете перед непосредственно падением на землю.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что сейчас рассматривается семь версий причин крушения самолета, при этом три пока не разглашаются.
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Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным по авиакатастрофе украинского боинга.
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В Пентагоне заявили, что украинский самолет МАУ, потерпевший крушение в Иране, был сбит зенитной ракетной системой.