В Иране угрожают США новыми атаками и "5000 убитых"

Ракетные удары, нанесенные Ираном в ночь с 7 на 8 января по базам США в Ираке, – это лишь начало крупной операции. Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, сообщило иранское агентство Tasnim.

Операция, по словам генерала, будет продолжаться по всему региону. Он подчеркнул, что 13-ю ракетами они намеревались "поразить военную машину противника", а не убить людей, и добавил, что к запуску готовы еще несколько сотен ракет.

"Мы не стремились убить кого-либо в этой операции, однако десятки людей были убиты и ранены. Мы могли бы организовать операцию таким образом, чтобы 500 человек были убиты, и если бы нам ответили, то на втором и третьем этапах их потери достигли бы 4000-5000", – заявил Гаджизаде.

По данным Tasnim, в КСИР нашли 104 цели с позициями американцев и их союзников в регионе, и если США "снова допустят ошибку", эти цели поразят.

Напомним, Иран уверяет, что в результате атак погибли около 80 американцев и более 200 были ранены. США, Великобритания и Ирак говорят, что потерь у американцев нет.

МИД Ирана назвал ракетную атаку "самообороной в соответствии со статьей 51 Устава ООН" и заявил, что не хочет эскалации конфликта.

Как ранее сообщал Фокус: