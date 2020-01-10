Венгрия будет бесплатно лечить от бесплодия, чтобы увеличить население страны
В Венгрии собираются бесплатно лечить граждан от бесплодия, чтобы увеличить численность населения страны. Об этом сообщи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ВВС.
По его словам, рождаемость имеет "стратегическое значение". В прошлом месяце под государственный контроль было передано шесть клиник по лечению бесплодия. Согласно статистике, в Венгрии население страны неуклонно сокращается на протяжении последних четырех десятилетий.
Так, в стране бесплатное лечение бесплодия будет предоставляться с 1 февраля, но пока остается неясным, кто именно будет иметь право на бесплатные медицинские услуги.
Орбан также подчеркнул, что правительство рассматривает вопрос об освобождении от подоходного налога женщин, у которых трое и более детей. Уже с января налоговые льготы получили лица, имеющие по меньшей мере троих детей.
Премьер заявил, что правительство должно "потратить как можно больше денег на поддержку семьи и детей". Затем Орбан высказал крайне правую теорию "великой замены", согласно которой европейские народы постепенно будут заменены представителями других наций.
Как ранее сообщал Фокус:
- Венгерский премьер не исключает распада Евросоюза из-за миграции. Виктор Орбан считает миграционную политику ЕС недопустимой.
- Премьер Венгрии хочет улучшить отношения с Украиной и встретиться с Зеленским. Виктор Орбан призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и РФ.