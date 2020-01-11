Верховный суд самопровозглашенной Абхазии отменил итоги выборов "президента"

Кассационная коллегия Верховного суда самопровозглашенной Абхазии 10 января поздно вечером признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью президентских выборов. Будут назначены новые выборы. Об этом сообщил "Кавказский Узел".

Решение суда вступило в силу с момента опубликования.

Новые выборы должны состояться в течение трех месяцев. До проведения выборов, исполнять обязанности президента будет Рауль Хаджимба.

Напомним, 9 января активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента. Оппозиция призвала Хаджимбу уйти в отставку, чтобы не ухудшать ситуацию в стране и не ставить под угрозу безопасность ее граждан. Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота.

Вечером 9 января парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране. Министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу.

Абхазия – непризнанное государство. Ее независимость признали только пять членов ООН: Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

Кроме того, она признана "ЛДНР", а также непризнанными Нагорно-Карабахской Республикой и Приднестровьем.

Большинство стран мира рассматривают самопровозглашенную республику как часть Грузии.

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