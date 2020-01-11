Крушение боинга МАУ могло расколоть правящие элиты Ирана, – Яременко

Какой бы тяжелой не была ошибка Ирана, ее признание – правильный шаг.

Об этом у себя в Facebook пишет нардеп от "СН" и глава комитета Рады по международной политике Богдан Яременко.

"Все это трагично и очень жаль невинных жертв, но, очевидно, факты – вещь упертая", – пишет Яременко.

По его словам, "вполне возможно, что и в самом Иране ситуация с поражением боинга расколола правящие элиты".

В другом своем посте нардеп от "СН" понадеялся на почтение памяти жертв и извинения перед семьями погибших украинцев со стороны посла Ирана в Украине.

"А то как-то некрасиво получается - признаем неумышленное убийство украинцев для западных СМИ, а не в диалоге с Украиной", – пишет он.

Как ранее сообщал Фокус:

11 января генштаб иранских вооруженных сил объявил, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки".

Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани.