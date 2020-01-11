Трюдо назвал авиакатастрофу в Иране "национальной трагедией" для Канады

Премьер Канады прокомментировал признание Ираном ответственности за поражение ракетой украинского боинга

В Канаде ожидают "всеобъемлющего сотрудничества" с властями Ирана по крушению украинского боинга.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пишет CNN.

Заявление Трюдо прозвучало на фоне признания ответственности Ираном за поражение самолета МАУ.

"Мы по-прежнему нацелены на завершение расследования, привлечение виновных к ответственности и восстановление справедливости для семей погибших в авиакатастрофе", – говорит премьер.

Также лидер Канады назвал крушение самолета "национальной трагедией" для его страны.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами по всему миру, чтобы гарантировать полное и тщательное расследование катастрофы. Правительство Канады ожидает от властей Ирана полного сотрудничества", – добавил Трюдо.

Генштаб иранских вооруженных сил сегодня утром объявил, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки".

Военные говорят, мол самолет приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Извинения от имени всей страны уже принес и президент Ирана Хасан Рухани. Авиакатастрофу он назвал "ужасной ошибкой".

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.