Палата представителей США передаст дело об импичменте в Сенат на следующей неделе

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что на следующей неделе в Сенат будут переданы статьи об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

Момент передачи статей об импичменте в Сенат был отложен демократами, чтобы добиться более благоприятных условий судебного разбирательства.

"Я попросила главу судебного комитета Джерри Надлера быть готовым на следующей неделе предоставить постановление, чтобы передать статьи об импичменте в Сенат. На нашей встрече во вторник в Палате представителей будут проведены консультации о дальнейшем плане действий", – написала Пелоси в письме к коллегам.

Решение о передаче статей в Сенат было принято на фоне недовольства со стороны демократов, которые подчеркивали неотложность вопроса об импичменте.

Пелоси же отказывалась передавать дело об импичменте пока лидер большинства в Сенате, сенатор-республиканец Митч Макконнелл не обнародует резолюцию, которая определила бы условия суда против Трампа.

"В процессе импичмента каждый сенатор дает клятву "беспристрастно судить в соответствии с Конституцией и законом. Теперь у каждого сенатора будет выбор: быть лояльным к президенту или к Конституции. Никто не выше закона, даже президент", – заявила Пелоси.

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