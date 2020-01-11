Украинский альпинист покорил самый высокий в мире вулкан
Украинский альпинист из Харькова, трехкратный покоритель Эвереста, Валентин Сипавин в Южной Америке установил мировой рекорд на высоте 6377 метров. Об этом говорится на странице клуба Alpomania в Facebook.
Харьковчанин отправился к самому высокому вулкану в Южной Америке – Охос-дель-Саладо. Там он поднялся на высоту более 6 300 метров.
"Его, как акклиматизированного, мотивированного да и просто крутого клаймера, пригласил в свою команду известный австралийский путешественник, самый молодой в мире восходитель на 7 вершин+7 вулканов @danbullofficial и они с Валентином вместе установили сразу 2 мировых рекорда Гинесса!", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Сипавин совершил "самый высокий каякинг в мире", а его напарник проплыл в открытой воде на нем.
"Как туда затащили каяк, разбили лед, как можно плавать почти на 6400 и вообще, как это возможно, надеемся, мы скоро узнаем от самого Валентина!", – добавили на странице клуба.
Валентин Сипавин – многократный чемпион Украины по альпинизму, вице-чемпион мира по ледолазанию.
Охос-дель-Саладо – самый высокий вулкан на Земле и вторая по высоте вершина Южной Америки.
Как ранее сообщал Фокус:
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