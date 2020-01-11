Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы для Disney ради спасения слонов, – СМИ
После сенсационного заявления герцога и герцогини Сассекских о намерении сложить с себя королевские полномочия и стать финансово независимыми, внимание многих направлено на то, чем пара станет заниматься в будущем.
Так, по информации издания The Times, герцогиня Меган Маркл подписала контракт с компанией Disney, и будет озвучивать персонажей мультфильмов. Вырученные средства Маркл собирается направлять на благотворительность. В частности, деньги будут перечисляться организации "Слоны без границ", которая занимается защитой этих животных от браконьеров.
Издание пишет, что возможность подписания этого контракта обсуждалось в кругу королевской семьи еще накануне рождества. Монаршие особы тогда якобы упрекнули семейную пару в том, что те заключили соглашение с отдельными компаниями, в том числе с Disney.
Однако никаких признаков того, Сассекские подписали контракт, который приносил бы им доход, нет. Принц Гарри и Меган Маркл по-прежнему не получают никаких денег за свою благотворительную деятельность, поскольку им запрещено делать это в соответствии с действующими правилами.
На своем новом веб-сайте Sussexroyal.com пара заявила, что они "ценят способность получать профессиональный доход", и что у них будет возможность сделать это, когда они станут финансово независимыми.
"Это прецедент, который может повлиять на других членов королевской семьи", – отмечается на их сайте.
Как ранее сообщал Фокус:
- Малыш Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл стал звездой их рождественской открытки, опубликованной в соцсетях.
- Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган обвинил Меган Маркл в том, что она разрушает королевскую семью.