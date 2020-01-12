США могут блокировать "нефтяной" счет Ирака в отместку за вывод своих войск из страны, – WSJ
США могут лишить Ирак доступа к банковскому счету иракского правительства, на котором хранятся средства от продажи нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц в Багдаде.
Доход от продажи нефти Ирак хранит на счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. Именно его может заблокировать американская сторона, в случае если США все же придется вывести свои войска из Ирака.
По данным СМИ, такое предупреждение от США получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди еще 8 января.
Неизвестно, сколько денег хранится на счету в Нью-Йорке, но предполагается, что их блокировка моет привести к кризису в финансовой системе Ирака.
Ранее в 2015 году США уже блокировали иракский счет на несколько недель из-за подозрений, что деньги оттуда направляются в банки Ирана и на счета группировки "Исламское государство".
Также в Госдепартаменте США подчеркнули, что не собираются обсуждать с Багдадом вывод американских войск из Ирака, но готовы укрепить стратегическое партнерство между двумя странами.
Как ранее сообщал Фокус:
- 10 января Ирак обратился к США с просьбой составить план по выводу войск. Решение было принято после голосования иракского парламента.
- После этого, президент США Дональд Трамп отверг возможность вывода американских войск из Ирака. Трамп сообщил, иракцы говорят об этом только на публику, но не озвучивают ничего подобного в частном порядке.
- А в Госдепе добавили, что США не будут выводить войска из Ирака, несмотря на то, что парламент этой страны проголосовал за вывод иностранных войск со своей территории.