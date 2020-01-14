Хомчак съездил в Брюссель на Военный комитет НАТО

Сегодня в Брюсселе начгенштаба Украины Руслан Хомчак принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Комитет прошел на уровне начальников генеральных штабов с операционными партнерами миссии "Решительная поддержка" (Афганистан).

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Речь на комитете шла об углублении военного диалога между ВСУ и армиями стран НАТО.

В ходе визита в Брюссель Хомчак также встретился с начгенштабов Литвы и Польши, а также с начальниками штабов обороны Британии и Румынии.

Также начальник Генштаба ВСУ посетил Стратегическое командование НАТО по операциям в городе Монс (Бельгия), где встретился с замверховного главнокомандующего Объединенных ВС НАТО в Европе Джеймсом Эверардо.

Как ранее сообщал Фокус:

В декабре Рада проголосовала за приведение действующей системы воинских званий ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.