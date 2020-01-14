За год российское гражданство получили почти 500 тысяч украинцев, – МВД РФ

В 2019 году российское гражданство получили около полумиллиона украинцев.

Об этом заявила глава Главного управления МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова, пишет ТАСС.

"Что касается в целом граждан Украины, то у нас, если обратиться к цифрам, приобрели гражданство РФ почти 500 тысяч человек, в позапрошлом году было 270 тысяч", – сказала она.

По ее словам, российские паспорта получали не только жители оккупированных Донецка и Луганска, хотя таких, по ее данным, большинство.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.

8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.

14 июня РФ начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенных "Л/ДНР".