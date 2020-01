Новый след в деле импичмента: комитет Конгресса по разведке обнародовал новые показания Парнаса

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США накануне рассмотрения дела по импичменту Дональда Трампа в Сенате обнародовал новые показания Льва Парнаса, американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с Рудольфом Джулиани. Об этом сообщается на сайте Комитета.

В документах изложены новые факты попыток Джулиани встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также его давления на экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Лев Парнас предоставил конгрессменам записи телефонных звонков и копии переписок, часть из них содержит персональные данные, а потому не подлежит обнародованию.

Среди них, в частности, присуствуют заметки на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, со словами: "заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать", "наладь общение с Зеленским без (Пинчука и Коломойского)".

Одна из заметок, которая содержится в переданных Комитетом по вопросам разведки материалах. Написано: "get Zalensky (sic) to Annonce (sic) that the Biden case will Be Investigated" и "start commun (icating) with Zalensky (sic) without (Pinchuk or Kolomoisky)"

В них также упоминается Лени Дейвис, американский политконсультант, который поддерживал Хиллари Клинтон и представлял интересы экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, которого осудили за дачу ложных показаний. В одной из заметок написано: "Избавься от Лени Дэвиса (деликатно)".

Один из материалов содержат копию письма Джулиани на имя Владимира Зеленского, в котором личный адвокат Трампа "как частное лицо, а не представитель президента Соединенных Штатов" просит его о встрече 13-14 мая. Среди получателей этого письма указаны министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и какой-то "Сергей". Из контекста можно сделать вывод, что речь идет о помощнике президента Сергее Шефире. В одном из текстовых сообщений видно подпись этого абонента — "Sergy Sheafer (zalintsky)".

Ответ абонента, которому Лев Парнас переправил копию письма Джулиани. Из подписи следует, что речь может идти о помощнике Зеленского Сергее Шефире.

Опубликованные материалы свидетельствуют о том, что Парнас находился в контакте со многими участниками истории об импичменте Трампа. Он переписывался с главой СБУ Иваном Бакановым, экс-генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко, министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, личным помощником Зеленского Андреем Ермаком и олигархом Игорем Коломойским, с которыми пытался договориться о встрече личного адвоката Трампа с Зеленским.

Отмечается, что Луценко в своих сообщениях нелицеприятно отзывался о Мари Йованович, называя ее "дурой". Между тем, Парнас уверял Луценко, что в США его считают "настоящим героем Украины".

Скриншот переписки Льва Парнаса с Юрием Луценко

Адвокат Парнаса Джозеф Бонди уже подтвердил, что его клиент готов свидетельствовать по делу импичмента Трампа.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября в США были задержаны два бизнесмена советского происхождения, которые помогали личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани в политическом давлении на Украину. Речь идет о Леве Парнасе и Игоре Фурмане. Бизнесмены были взяты под стражу в Нью-Йорке.

Компаньон адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Лев Парнас получил 1 млн долларов со счета из России в сентябре, за месяц до того, как ему были предъявлены обвинения в незаконном финансировании политической кампании в США.