Новый след в деле импичмента: комитет Конгресса по разведке обнародовал новые показания Парнаса
Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США накануне рассмотрения дела по импичменту Дональда Трампа в Сенате обнародовал новые показания Льва Парнаса, американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с Рудольфом Джулиани. Об этом сообщается на сайте Комитета.
В документах изложены новые факты попыток Джулиани встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также его давления на экс-посла США в Украине Мари Йованович.
Лев Парнас предоставил конгрессменам записи телефонных звонков и копии переписок, часть из них содержит персональные данные, а потому не подлежит обнародованию.
Среди них, в частности, присуствуют заметки на листах, которые выдают в отеле Ritz-Carlton в Вене, со словами: "заставь Зеленского сказать, что дело Байдена будут расследовать", "наладь общение с Зеленским без (Пинчука и Коломойского)".
В них также упоминается Лени Дейвис, американский политконсультант, который поддерживал Хиллари Клинтон и представлял интересы экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, которого осудили за дачу ложных показаний. В одной из заметок написано: "Избавься от Лени Дэвиса (деликатно)".
Один из материалов содержат копию письма Джулиани на имя Владимира Зеленского, в котором личный адвокат Трампа "как частное лицо, а не представитель президента Соединенных Штатов" просит его о встрече 13-14 мая. Среди получателей этого письма указаны министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и какой-то "Сергей". Из контекста можно сделать вывод, что речь идет о помощнике президента Сергее Шефире. В одном из текстовых сообщений видно подпись этого абонента — "Sergy Sheafer (zalintsky)".
Опубликованные материалы свидетельствуют о том, что Парнас находился в контакте со многими участниками истории об импичменте Трампа. Он переписывался с главой СБУ Иваном Бакановым, экс-генпрокурорами Украины Виктором Шокиным и Юрием Луценко, министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, личным помощником Зеленского Андреем Ермаком и олигархом Игорем Коломойским, с которыми пытался договориться о встрече личного адвоката Трампа с Зеленским.
Отмечается, что Луценко в своих сообщениях нелицеприятно отзывался о Мари Йованович, называя ее "дурой". Между тем, Парнас уверял Луценко, что в США его считают "настоящим героем Украины".
Адвокат Парнаса Джозеф Бонди уже подтвердил, что его клиент готов свидетельствовать по делу импичмента Трампа.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 октября в США были задержаны два бизнесмена советского происхождения, которые помогали личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани в политическом давлении на Украину. Речь идет о Леве Парнасе и Игоре Фурмане. Бизнесмены были взяты под стражу в Нью-Йорке.
- Компаньон адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Лев Парнас получил 1 млн долларов со счета из России в сентябре, за месяц до того, как ему были предъявлены обвинения в незаконном финансировании политической кампании в США.
- Рудольф Джулиани подтверждил, что получил $500 тысяч от компании Парнаса, арестованного в США.