Йованович требует расследования. В Украине за послом могли следить подручные Джулиани

Экс-посол США в Украине Мари Йованович потребовала провести расследование на основании новых документов по импичменту, в которых рассказывается о слежке за ней в Украине. Об этом сообщает The Hill.

В новых свидетельствах, полученных Палатой представителей, говорится о том, что помощники личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани могли вести слежку за Йованович, когда она находилась в Украине.

"Излишне говорит, что ситуация, когда американские граждане и другие лица следят за передвижениями посла Йованович в неизвестных целях, вызывает беспокойство. Мы верим, что соответствующие органы проведут расследование, чтобы разобраться в произошедшем", – заявил адвокат экс-посла.

Комитеты Палат представителей обнародовали документы, переданные помощником Джулиани Львом Парнасом, в которых содержалась переписка последнего с республиканцем Робертом Хайдом.

Так, Хайд в сообщениях, адресованных Парнасу, описывал слежку за Йованович. После этого, исходя из опубликованных документов, Хайд в течение недели сбрасывал информацию о местонахождении тогдашнего поста Парнасу.

В одном из сообщений Хайд написал: "Она разговаривала с тремя людьми. Ее телефон выключен, компьютер также выключен". Хайд добавил, что Йованович находится под усиленной охраной, но "у нас внутри есть человек".

Палата представителей опубликовала документы, полученные от Парнаса, в качестве новых доказательства в предстоящем судебном процессе по импичменту в Сенате.

Лев Парнас и его деловой партнер Игорь Фруман, граждане США, которые эмигрировали из бывшего советского блока. Они были обвинены федеральными прокурорами в заговоре, ложных показаниях и фальсификации записей, связанных с крупными пожертвованиями Республиканской партии. Предполагается, что деньги для взносов Парнас и Фруман получали из России.

В прошлом году, после ареста Паранаса, его адвокат сообщил, что подозреваемые готов давать показания по делу об импичменте и содействовать расследованию.

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