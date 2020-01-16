Меркель: Европе пора стать самостоятельной, время пришло

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для Европы наступил момент, когда ей нужно становиться более самостоятельной и развивать свои собственные военные возможности. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

По ее словам, Европа на протяжении многих лет входила в список приоритетов для США, однако сейчас произошли изменения.

"Президент Обама уже говорил об азиатской эпохе для США. Это также означает, что Европа уже не в центре мировых событий", – сказала Меркель.

По ее мнению, внимание США по отношению к Европе снижается и такая тенденция продолжится в будущем, независимо от того, какой президент будет находиться в Белом доме.

"Внимание Соединенных Штатов к Европе снижается – так будет при любом президенте. Мы в Европе, и особенно в Германии, должны взять на себя больше ответственности", – добавила канцлер ФРГ.

При этом она отметила, что связи Германии и США остаются "чрезвычайно важными, особенно в отношении фундаментальных вопросов, касающихся ценностей и интересов мира".

Меркель также настаивает на том, чтобы Европа развивала свои собственные военные возможности. Она уточнила, что могут быть регионы за пределами внимания НАТО, где "Европа должна, если необходимо, быть готовой к участию. В качестве примера я вижу Африку", – пояснила свою мысль канцлер.

Как ранее сообщал Фокус:

29 октября 2018 года Меркель заявила, что уйдет с поста главы "Христианско-демократического союза", но останется канцлером Германии до 2021 года.