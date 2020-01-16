2019-й год оказался вторым самым теплым за всю историю наблюдений, – NASA

Средняя температура на поверхности Земли в 2019 году была второй по величине с момента начала современных наблюдений в 1880 году. Об этом сообщили NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Сохраняется тенденция потепления планеты: последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет.

В прошлом году температура была на 0,98 градуса по Цельсию выше, чем в среднем с 1951 по 1980 годы.

"Десятилетие, которое только что закончилось, явно самое теплое за всю историю, – сказал директор Института космических исследований имени Годдарда (GISS) Гэвин Шмидт. – Каждое десятилетие с 1960-х годов было теплее, чем предыдущее".

Повышение температуры в атмосфере и океане ускоряет таяние льда в Гренландии и Антарктиде, способствует росту таких экстремальных явлений, как: волны тепла, лесные пожары, интенсивные осадки.

Динамика изменений температуры на планете. Источник: Студия научной визуализации NASA

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