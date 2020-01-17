"Тщеславные мудрецы": в Польше раскритиковали мнение Венецианской комиссии

Польский закон, который дает политикам право увольнять или штрафовать судей, еще больше подорвет судебную независимость в стране и нарушит принципы Европейского союза. Об этом заявили эксперты Венецианской комиссии, сообщило агентство АР.

В настоящее время Сенат Польши обсуждает этот закон.

Министр юстиции Збигнев Зьобро резко отреагировал на оценку комиссии, назвав ее "пародией", которая оскорбила страну-члена ЕС.

"Никто не должен читать нам нотации и говорить, что он лучше, мудрее, что у него цивилизационная база большего размера", – сказал он.

"Мы никогда не примем такого наставления", – добавил министр, назвав иностранных экспертов, которые посещают и оценивают политику Польши, "тщеславными мудрецами".

Несколько экспертов комиссии работали в Варшаве на прошлой неделе по приглашению спикера Сената Томаша Гродзкого, оппозиционного политика, выступающего против закона, одобренного в прошлом месяце нижней палатой парламента.

Члены Венецианской комиссии рекомендовали отказаться от законопроекта и вернуться к системе назначения главных судей, которую Польша использовала до прихода к власти нынешней правящей партии.

16 января Европейский парламент заявил, что ситуация с правопорядком в Польше и Венгрии ухудшилась, и призвал Европейский союз использовать все доступные средства для противодействия ухудшения ситуации.

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