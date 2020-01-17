"Тщеславные мудрецы": в Польше раскритиковали мнение Венецианской комиссии
Польский закон, который дает политикам право увольнять или штрафовать судей, еще больше подорвет судебную независимость в стране и нарушит принципы Европейского союза. Об этом заявили эксперты Венецианской комиссии, сообщило агентство АР.
В настоящее время Сенат Польши обсуждает этот закон.
Министр юстиции Збигнев Зьобро резко отреагировал на оценку комиссии, назвав ее "пародией", которая оскорбила страну-члена ЕС.
"Никто не должен читать нам нотации и говорить, что он лучше, мудрее, что у него цивилизационная база большего размера", – сказал он.
"Мы никогда не примем такого наставления", – добавил министр, назвав иностранных экспертов, которые посещают и оценивают политику Польши, "тщеславными мудрецами".
Несколько экспертов комиссии работали в Варшаве на прошлой неделе по приглашению спикера Сената Томаша Гродзкого, оппозиционного политика, выступающего против закона, одобренного в прошлом месяце нижней палатой парламента.
Члены Венецианской комиссии рекомендовали отказаться от законопроекта и вернуться к системе назначения главных судей, которую Польша использовала до прихода к власти нынешней правящей партии.
16 января Европейский парламент заявил, что ситуация с правопорядком в Польше и Венгрии ухудшилась, и призвал Европейский союз использовать все доступные средства для противодействия ухудшения ситуации.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что Польша сотрудничала с нацистской Германией во время раздела Чехословакии в 1938 году, заявил, что российский лидер неоднократно лгал на тему Польши.
- В конце января президент Владимир Зеленский посетит Польшу с официальным визитом и проведет встречу с президентом Анджеем Дудой.
- Польша не стала передавать России задержанного по запросу РФ в Интерполе украинского активиста и добровольца Игоря Мазура.