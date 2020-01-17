В Кремле отреагировали на новые предложения Украины по выборам в ОРДЛО

В России прокомментировали предложение украинской стороны на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по выборам в ОРДЛО, которое заключается в возвращении переселенцев и их участия в голосовании, а также полном контроле над границей со стороны Украины или международных наблюдателей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по этому поводу заявил, что решения нормандского саммита в Париже не должны оставаться на бумаге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Украинская сторона считает, что выборы на неподконтрольной территории в Донбассе могут пройти только в условиях, когда граница будет под полным контролем Украины или международных наблюдателей.

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под ее полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций на участие в выборах лиц, не являющихся гражданами государства", – написала Олифер.

Она также отметила важность участия в выборах переселенцев.

"Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", – заявила Олифер.

По словам же Лаврова, для обеспечения мирного процесса на Донбассе необходимо выполнять принятые во время встречи в Париже решения, чтобы идти по пути выполнения минского комплекса мер.

"Рассчитываем, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер. Но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко", – сказал глава МИД России.

Как ранее сообщал Фокус:

В разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Зеленский заявил, что украинская сторона определила список трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.