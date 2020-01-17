Крушение украинского самолета в Иране: Хаменеи впервые с 2012 года проведет пятничные молитвы

В пятницу, 17 января, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молитву в столице Тегеране, что произойдет впервые за 8 лет. Об этом сообщает ВВС.

Пятничная молитва пройдет на фоне массовых протестов в стране из-за сбитого украинского самолета Boeing 737 иранскими военными. Руководство страны также пытается справиться с резким спадом в экономике, вызванным санкциями США.

Еще в среду президент Ирана Хасан Рухани призвал страну к национальному единству. Также он потребовал от военных предоставить полный отчет о том, как был сбит самолет МАУ.

По данным иранских государственных СМИ, сегодня 80-летний аятолла Хаменеи возглавит молитву в мечети Мосалле в Тегеране. Официально решение аятоллы не связывают с текущей ситуацией в стране.

По словам иранских чиновников, "иранская нация еще раз продемонстрирует свое единство и великолепие".

В последний раз аятолла Хаменеи проводил пятничные молитвы в Тегеране в 2012 году, когда отмечалась 33-я годовщина исламской революции в стране.

Эксперт из Вашингтонского института ближневосточной политики Мехди Халаджи сообщил, что проведение пятничных молитв в столице является символическим актом в ситуациях, когда высший орган Ирана хочет донести до народа важное послание.

Обычно пятничные молитвы проводятся лояльными к иранским лидерам священнослужителями с хорошими ораторскими способностями.

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