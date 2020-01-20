Россия – не посредник, а сторона конфликта на Донбассе, – экс-представитель ОБСЕ в ТКГ

Бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик в интервью изданию КомерсантЪ заявил, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не просто посредником, как утверждает российская сторона.

"Если посмотрите на минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи (бывшего главы миссии ОБСЕ в контактной группе) Хайди Тальявини, (экс-президента Украины) Леонида Кучмы и (бывшего посла РФ в Украине) Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние – и есть Захарченко и Плотницкий (бывшие руководители непризнанных ДНР и ЛНР). Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник – ОБСЕ", – сказал Сайдик, отвечая на вопрос журналиста, кто же является сторонами конфликта на Донбассе.

Бывший представитель ОБСЕ в ТКГ добавил, что на данный момент ни одна из этих сторон, не выполняет взятых на себя обязательств. По его словам, Москва не хочет признавать себя участником конфликта, считая себя посредником, однако ее действия показывают противоположное.

"Возьмем последний закон так называемой ЛНР о так называемой границе: о том, что государственная граница — это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с минскими соглашениями, в которых говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России? Посредник иногда обязан говорить открыто. Если он молчит, то есть предположение, что он согласен", – сказал Сайдик.

"Посредник не может быть на чьей-то стороне. Если вы читаете отчеты совместной мониторинговой миссии, то 80–90% отказов в доступе (наблюдателям) приходится на так называемые республики. Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а "односторонник", – добавил он.

Как сообщал ранее Фокус:

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в свое время изложил суть нового мирного плана для Донбасса, который может быть более эффективным чем Минские договоренности.

Мартин Сайдик, заявил, что в Минских договоренностях нет пункта о предоставлении автономии Донбассу, как на том настаивает российская сторона.

Сайдик был назначен спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине в июне 2015 года вместо Хайди Тальявини.