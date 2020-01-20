В Китае представили 5-летний план по запрету одноразового пластика

Власти Китая представили 5-летний масштабный план по запрету использования пластиковых пакетов в стране, передает BBC.

Так, до конца 2020 года планируется запретить использование пластика в крупных городах, а к 2022 году — во всех других населенных пунктах.

Заведениям питания к концу 2020 года также запретят использовать одноразовые пластиковые соломинки.

Рынкам, где продают свежие продукты, позволят использовать пластиковые пакеты до 2025 года. К тому же году от одноразового пластика должны отказаться отелях.

Также в Китае запретят производство и продажу пакетов, которые тоньше, чем 0,025 миллиметров.

В 2017 году только в одном Китае было зафиксировано 215 тонн платикового мусора, который не подвергся утилизации.

Как ранее сообщал Фокус:

В ЕС окончательно приняли запрет на одноразовый пластик. Совет ЕС одобрил директиву, предусматривающая запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.