56% людей в мире считают, что от капитализма больше вреда, чем пользы, – опрос Edelman

56% опрошенных по всему миру больше не верят в премущества капитализма.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Edelman Trust Barometer.

Так, большая половина участников исследования считают, что капитализм в его нынешнем виде приносит больше вреда, чем пользы.

В опросе приняли участие более 34 тыс. человек из 28 стран мира.

Более других в капитализме разочаровались жители Таиланда и Индии (75% и 74% соответственно). В Японии же, напротив, – только 35% опрошенных придерживаются указанного мнения.

В таких странах, как Австралия, США, Канада, Южная Корея и в Гонконге не верят в капитализм менее 50% опрошенных.

Стоит отметить, что пессимистически настроенные тайцы и индийцы находятся в лидерах рейтинга по вере в бизнес (73 и 82% соответственно). При этом, в государство они верят по-разному – (60 и 81%).

Как ранее сообщал Фокус:

Завтра в Давосе начнется всемирный экономический форум, на который поедет и президент Владимир Зеленский.