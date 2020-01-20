56% людей в мире считают, что от капитализма больше вреда, чем пользы, – опрос Edelman
2020-01-20 17:26:53
Пессимистичнее всех в отношении капитализма настроены жители Таиланда и Индии
56% опрошенных по всему миру больше не верят в премущества капитализма.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Edelman Trust Barometer.
Так, большая половина участников исследования считают, что капитализм в его нынешнем виде приносит больше вреда, чем пользы.
В опросе приняли участие более 34 тыс. человек из 28 стран мира.
Более других в капитализме разочаровались жители Таиланда и Индии (75% и 74% соответственно). В Японии же, напротив, – только 35% опрошенных придерживаются указанного мнения.
В таких странах, как Австралия, США, Канада, Южная Корея и в Гонконге не верят в капитализм менее 50% опрошенных.
Стоит отметить, что пессимистически настроенные тайцы и индийцы находятся в лидерах рейтинга по вере в бизнес (73 и 82% соответственно). При этом, в государство они верят по-разному – (60 и 81%).
Как ранее сообщал Фокус:
- Завтра в Давосе начнется всемирный экономический форум, на который поедет и президент Владимир Зеленский.
- В 2019 году темой экономического форума стала "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".