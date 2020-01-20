Безопасность форума в Давосе стоит не менее $46 млн

Безопасность Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе обойдется в 2020 году в общей сложности в 45 млн швейцарских франков ($46,5 млн). Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на СМИ Швейцарии.

ВЭФ ежегодно выделяет на безопасность 2,25 млн франков. Эта сумма была зафиксирована в специальном соглашении, подписанном федеральным центром Швейцарии, кантоном Граубюнден и ВЭФ.

Расходы на обеспечение безопасности будут в основном покрываться за счет общественных бюджетов всех уровней, а также за счет правительственных ассигнований на оборону. В охране форума участвуют подразделения швейцарских вооруженных сил. Военно-воздушные силы страны несут дежурство по мониторингу ситуации в воздушном пространстве. В часы работы конференций самолеты будут постоянно патрулировать в воздухе.

По решению парламента для обеспечении безопасности форума могут быть задействованы не более 5 тыс. военнослужащих.

В Давос на усиление будут направлены сотрудники правоохранительных органов со всей Швейцарии. По соображениям безопасности власти не раскрывают их численность, однако в последние годы число сотрудников полиции в Давосе во время форума колебалось от 800 до 1 тыс. человек.

В случае прибытия в Давос президента США расходы на безопасность вероятнее всего превысят обозначенных рамки.

Украину в этом году на ВЭФ представит президент Владимир Зеленский. По данным его офиса, глава государства намерен провести ряд встреч с участниками форума, а также выступить на данном мероприятии. В Давосе также будет находиться премьер-министр Алексей Гончарук и министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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