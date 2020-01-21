Компания Boeing официально прекратила производство 737 Max
Компания Boeing официально прекратила производство лайнеров модели 737 Max. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в компании еще в декабре 2019 года анонсировали временно остановить производство этой модели, но не называли конкретный день остановки.
По данным СМИ, сотрудников, задействованных в сборке этой модели, переведут на другие должности, их сокращать не будут.
Проблемы с популярной моделью Boeing начались после двух авиакатастроф самолетов этой модели, в которых погибло 346 человек. После крушений своих самолетов Boeing снизил выпуск 737 Max до 42 единиц в месяц.
Как ранее сообщал Фокус:
- Проблемы Boeing отнимут 0,5 процентного пункта от темпов роста ВВП США в 2020 году. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
- Совокупный размер компенсаций, которые концерн Boeing будет вынужден выплатить авиакомпаниям за привязанные к земле самолеты 737 МАХ, может превысить $8 млрд.
- 8 января 2020 года акции Boeing снизились на 2% на премаркете в Нью-Йорке из-за катастрофы украинского Boeing 737. Сама же компания в Twitter написала о том, что держит тесную связь с МАУ и поддерживает их "в это трудное время".
- 10 марта 2019 года потерпел крушение пассажирский самолет, следовавший из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби.
- После катастрофы в Эфиопии более половины мирового парка Boeing 737 MAX прекратили полеты. В частности, временные запреты на их использование ввели Евросоюз, Эфиопия, Китай, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур и другие страны.
- Украинская Госавиаслужба также запретила эксплуатацию Boeing 737 MAX.