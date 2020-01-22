Огромные волны и сильный ветер: на Испанию обрушился шторм "Глория"

Шторм "Глория", который обрушился на Восточную Испанию, унес жизни не менее пяти человек, среди которых и 55-летний украинец.

Об этом сообщает Europa Press.

Сообщается, что на теле нет следов насильственной смерти, причина его гибели еще расследуется, предварительно это погодные условия.

Первой жертвой циклона стал 44-летний мужчина в Валенсии, на которого 19 января наехало авто, съехавшее из проезжей части из-за гололеда. В тот же день погиб еще один мужчина – житель Мадрида, на которого упала черепица. 20 января от переохлаждения умерла 54-летняя бездомная. К жертвам циклона причисляют также 70-летнего мужчину из Валенсии, однако причина его смерти пока не установлена.

Более 30 провинций в Испании были приведены в состояние повышенной готовности. Шторм позже переместился на юг Франции, сообщает ВВС.

В понедельник испанские синоптики сообщили о скорости ветра до 115 км/ч и огромных волнах на побережье Средиземного моря.

Аэропорт Аликанте был вынужден закрыться, что привело к отмене многих рейсов.

Как ранее сообщал Фокус: