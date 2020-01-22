Переписывались в WhatsApp. Наследный принц Саудовской Аравии взломал телефон главы Amazon

Смартфон одного из самых богатых людей на земле, главы Amazon Джеффа Безоса был "взломан" в 2018 году с помощью сообщения в WhatsApp от наследного принца Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, сообщение с номера Мухаммеда ибн Салмана содержало в себе вредоносный файл, который проник в телефон Безоса, согласно результатам цифрового судебного анализа.

Анализ показал, что взлом телефона, "весьма вероятно", начался из-за зараженного видеофайла. По словам источников, наследный принц и глава Amazon вели дружескую переписку в WhatsApp, тогда же, 1 мая был отправлен вредоносный файл.

После этого, с телефона Безоса были отправлены большие объемы данных в течение нескольких часов. На данный момент пока неизвестно, какие именно данные были украдены с телефона.

Интересно, что спустя некоторое время после утечки, американский таблоид National Enquirer начал публиковать подробные сведения о личной жизни Безоса, включая текстовые сообщения со смартфона.

Публикации стали причиной, по которой эксперты по цифровой криминалистике занялись проверкой телефона Безоса. Команда пыталась узнать, как таблоид получил личную переписку главы Amazon, среди которой была информация о супружеской измене Безоса.

Глава службы безопасности директора Amazon Гэвин де Беккер сообщил в марте 2019 года, что предоставил подробности своего расследования правоохранительным органам, но не раскрыл никакой информации, связанной с проведенной проверкой.

В свою очередь, Саудовская Аравия отрицает все обвинения и заявляется, что не взламывала телефон Безоса.

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