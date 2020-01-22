Буянившую россиянку на борту самолета утихомирили при помощи скотча

Пассажиры самолета, выполнявшего рейс Уфа – Дубаи, были вынуждены применить силу и связать скотчем пьяную жительницу Башкирии, которая устроила дебош на борту. Видеозапись инцидента появилась на YouTube-канале Башинформ.

Находившаяся в нетрезвом состоянии женщина начала буянить в полете, используя ненормативную лексику и бросаясь на соседей. Несколько человек пассажирка избила своей сумкой.

Читайте также: В США буйный пассажир авиарейса получил 10 ударов электрошокером

На просьбы бортпроводников успокоиться она не реагировала.

"Командир корабля заявил по громкой связи, что если неадекватная гражданка не успокоится, самолет совершит вынужденную посадку в Иране", – рассказала одна из пассажирок рейса.

В итоге сами пассажиры решили утихомирить дебоширку. Мужчины схватили хулиганку за руки и связали их скотчем. Только после этого женщина успокоилась и уснула.

По прибытию самолета в аэропорт назначения, ее передали полицейским.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве пьяные женщины на Bentley нахамили полицейским, используя нецензурные выражения. Патрульные составили протокол за вождение в нетрезвом виде.