В Киеве пьяные женщины на Bentley нахамили полицейским: "Вы вообще кто, гражданин?"
2019-12-15 18:49:57
В ход пошли нецензурные выражения
Сегодня ночью, 15 декабря, в Киеве на улице Максима Кривоноса полицейские остановили автомобиль Bentley под управлением нетрезвой женщины.
Видео инцидента появилось в социальной сети Facebook в группе "Киев Оперативный".
Патрульные составили протокол за вождение в нетрезвом виде.
При этом, женщина, которая находилась за рулем и ее подруга вели себя вызывающе и хамили полицейским, используя нецензурные выражения.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Полтаве был поставлен своеобразный рекорд, уровень алкоголя у водителя был превышен в 16 раз. Содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле.
- Позже в Киеве полиция задержала пьяного водителя с младенцем в автомобиле. Уровень алкоголя в крови мужчины превышал допустимую норму почти в 17 раз.
- В США задержали трезвого водителя за пьяную езду.
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