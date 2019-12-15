В ход пошли нецензурные выражения

Сегодня ночью, 15 декабря, в Киеве на улице Максима Кривоноса полицейские остановили автомобиль Bentley под управлением нетрезвой женщины.

Видео инцидента появилось в социальной сети Facebook в группе "Киев Оперативный".

Патрульные составили протокол за вождение в нетрезвом виде.

При этом, женщина, которая находилась за рулем и ее подруга вели себя вызывающе и хамили полицейским, используя нецензурные выражения.

Как ранее сообщал Фокус:

В Полтаве был поставлен своеобразный рекорд, уровень алкоголя у водителя был превышен в 16 раз. Содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле.

Позже в Киеве полиция задержала пьяного водителя с младенцем в автомобиле. Уровень алкоголя в крови мужчины превышал допустимую норму почти в 17 раз.

В США задержали трезвого водителя за пьяную езду.