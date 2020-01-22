Не менее $4 млн бюджету США обошлась поездка Трампа в Давос
Поездка президента США Дональда Трампа на форум в Давосе стоила более $4 млн. И это без учета расходов на обеспечение безопасности американской делегации, подсчитало издание Quartz.
В сумму $4 млн входят расходы, связанные с арендой автомобилей в Швейцарии. Из них около $34 тыс. были потрачены на прокат машин для дочери президента Иванки Трамп, которая также прибыла в Давос. Затраты на передвижение сотрудников, сопровождавших Трампа, составили $735 тыс. На отели, в которых останавливались члены делегации США, потратили в общей сложности около $315 тыс. Подобные расходы на заграничные поездки оплачиваются из бюджета США, отмечает издание.
Quartz отметило, что не учтены расходы на зарплаты членов делегации на время проведения форума, и на обеспечение безопасности. Есть еще расходы на перелет "Борта №1" из США в Швейцарию, а затем на на вертолет из Цюриха в Давос, которые вместе оцениваются в $2,2 млн.
Прибытие Дональда Трампа в Давос (видео)
Самолет президента США
Как ранее сообщал Фокус:
- Безопасность форума в Давосе обойдется в 2020 году в общей сложности в 45 млн швейцарских франков ($46,5 млн).
- Президент США Дональд Трамп в ближайшее время обсудит план "выдающихся" изменений ВТО с руководством организации.