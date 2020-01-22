Коронавирус: в Китае уже 17 жертв, первого больного проверяют в России

В Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек, сообщил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь, передает Reuters. Всего заразились 473 человека. В предыдущем сообщении властей сообщалось о девяти погибших.

Новый тип коронавируса выявили уже в Таиланде, Японии, Южной Корее. Случай заражения также подтвердили в США и в Таиланде. В Санкт-Петербурге (Россия) сегодня госпитализировали мужчину с подозрениями на коронавирус.

По информации телеканала "78" мужчина прилетел из Шанхая. Его отправили в больницу сразу из аэропорта Санкт-Петербурга, где ему диагностировали ОРВИ.

Издание Baza в Twitter сообщило о госпитализации двоих мужчин. Оба они прилетели в Пулково из Китая, один из них проживает в КНР постоянно.

Как ранее сообщал Фокус: