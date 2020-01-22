Коронавирус: в Китае уже 17 жертв, первого больного проверяют в России
В Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек, сообщил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь, передает Reuters. Всего заразились 473 человека. В предыдущем сообщении властей сообщалось о девяти погибших.
Новый тип коронавируса выявили уже в Таиланде, Японии, Южной Корее. Случай заражения также подтвердили в США и в Таиланде. В Санкт-Петербурге (Россия) сегодня госпитализировали мужчину с подозрениями на коронавирус.
По информации телеканала "78" мужчина прилетел из Шанхая. Его отправили в больницу сразу из аэропорта Санкт-Петербурга, где ему диагностировали ОРВИ.
Издание Baza в Twitter сообщило о госпитализации двоих мужчин. Оба они прилетели в Пулково из Китая, один из них проживает в КНР постоянно.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.