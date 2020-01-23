Остановились автобусы и поезда. В Китае закрыли второй многомиллионный город из-за коронавируса
В четверг, 23 января, в Китае местные власти закрывают второй по счету многомиллионный город из-за вспышки нового штамма коронавируса. Об этом сообщает ВВС.
Речь идет о городе Хуанган, который расположен по соседству с Уханью, где сегодняшним утром была приостановлена работа аэропортов, отменены поезда, автобусы, а также остановилось метро и паромы.
Жителей Хуангана предупредили, что сегодня будет остановлена работа общественного транспорта. Такое заявления было сделано на муниципальном телевидении.
В сообщении говорится, что в городе к востоку от Ухани будет остановлена работа автобусов и железной дороги со второй половины четверга.
Местные власти также призвали горожан не выезжать за пределы Хуангана. На время карантина будут закрыты все кафе и кинотеатры.
В Хуангане проживает более 6 млн человек.
Сегодня Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила данные о 17 жертвах вируса. Большая часть погибших были людьми в преклонном возрасте, которые страдали от других хронических болезней, включая синдром Паркинсона и диабет.
Все жертвы были жителями провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января китайские власти сообщили, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- 22 января сообщалось, что в Китае от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибло 17 человек.
- 23 января ВОЗ соберется на второе экстренное заседание, на котором продолжит обсуждение ситуации с коронавирусом. На первом заседании генеральный директор ВОЗ оценил ситуацию с новым коронавирусом как "сложную".