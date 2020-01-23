Остановились автобусы и поезда. В Китае закрыли второй многомиллионный город из-за коронавируса

В четверг, 23 января, в Китае местные власти закрывают второй по счету многомиллионный город из-за вспышки нового штамма коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Речь идет о городе Хуанган, который расположен по соседству с Уханью, где сегодняшним утром была приостановлена работа аэропортов, отменены поезда, автобусы, а также остановилось метро и паромы.

Жителей Хуангана предупредили, что сегодня будет остановлена работа общественного транспорта. Такое заявления было сделано на муниципальном телевидении.

В сообщении говорится, что в городе к востоку от Ухани будет остановлена работа автобусов и железной дороги со второй половины четверга.

Местные власти также призвали горожан не выезжать за пределы Хуангана. На время карантина будут закрыты все кафе и кинотеатры.

В Хуангане проживает более 6 млн человек.

Сегодня Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила данные о 17 жертвах вируса. Большая часть погибших были людьми в преклонном возрасте, которые страдали от других хронических болезней, включая синдром Паркинсона и диабет.

Все жертвы были жителями провинции Хубэй, столицей которой является Ухань.

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