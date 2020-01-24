Американскими военными в Сирии был перехвачен российский генерал, – спецпредставитель США в регионе

Около 14 месяцев назад американские войска перехватили автоколонну с российским генерал-майором, направлявшуюся в сирийский город Манбидж. Об этом рассказал на брифинге спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри, сообщается на сайте Госдепартамента США.

Джеффри отметил, что российские и американские войска поддерживают постоянные каналы связи в Сирии для предотвращения конфликтных ситуаций. Одной из них мог стать перехват военными США генерала Вооруженных сил РФ, однако проблема была в конечном итоге решена по военным каналам двух стран.

Имя задержанного генерала спецпредставитель по Сирии не назвал.

"Были проблемы с предотвращением инцидентов в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад, когда россияне переместились в юго-восточную часть этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но эта проблема была решена по военным каналам", – сказал Джеффри .

Позже стало известно, что американские военные не пропустили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии.

Инцидент произошел на территории, подконтрольной курдским военным формированиям, американским союзникам в регионе. Военнослужащие США попросили российских солдат вернуться в район Амуда, расположенный на северо-западе провинции Эль-Хасака.

В итоге российские военные действительно вернулись назад, поскольку американские солдаты заблокировали им путь.

Как ранее сообщал Фокус:

Военнослужащие Турции и РФ начали совместное патрулирование на севере Сирии.

Вывод наземной военной техники США из Сирии начался в январе 2019 года.