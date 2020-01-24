Американскими военными в Сирии был перехвачен российский генерал, – спецпредставитель США в регионе
Около 14 месяцев назад американские войска перехватили автоколонну с российским генерал-майором, направлявшуюся в сирийский город Манбидж. Об этом рассказал на брифинге спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри, сообщается на сайте Госдепартамента США.
Джеффри отметил, что российские и американские войска поддерживают постоянные каналы связи в Сирии для предотвращения конфликтных ситуаций. Одной из них мог стать перехват военными США генерала Вооруженных сил РФ, однако проблема была в конечном итоге решена по военным каналам двух стран.
Имя задержанного генерала спецпредставитель по Сирии не назвал.
"Были проблемы с предотвращением инцидентов в Манбидже, которые начались примерно 14 месяцев назад, когда россияне переместились в юго-восточную часть этого периметра. В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в сторону города Манбидж. Но эта проблема была решена по военным каналам", – сказал Джеффри .
Позже стало известно, что американские военные не пропустили российских солдат, которые направлялись к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии.
Инцидент произошел на территории, подконтрольной курдским военным формированиям, американским союзникам в регионе. Военнослужащие США попросили российских солдат вернуться в район Амуда, расположенный на северо-западе провинции Эль-Хасака.
В итоге российские военные действительно вернулись назад, поскольку американские солдаты заблокировали им путь.
Как ранее сообщал Фокус:
- Военнослужащие Турции и РФ начали совместное патрулирование на севере Сирии.
- Вывод наземной военной техники США из Сирии начался в январе 2019 года.
- Глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел заявил, что Россия без всяких сомнений воспользуется "пустотой", которая останется после ухода американских войск из Сирии и укрепит свои позиции в регионе.