Джулиани о Парнасе: Ненадежный источник, многократно уличенный во лжи

Персональный адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал своего бывшего соратника, американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса ненадежным источником, который много раз попадался на лжи.

Об этом он заявил в интервью CNN.

"Я не собираюсь много говорить о Льве Парнасе, потому что ведется расследование. Скажу только, его очень часто обвиняют во лжи и он действительно ненадежный источник", – сказал Джулиани.

Его слова стали реакцией на показания Парнаса, что целью команды Трампа, и Рудольфа Джулиани в частности, было уменьшить влияние на президента Украины Владимира Зеленского так называемых "людей Сороса".

Кроме того, Парнас заявил, что президент США был в курсе попыток оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Джулиани сказал, что ему жаль Льва Парнаса.

"Я даже не знаю, должен ли я сказать это, но мне его жаль. У меня есть привязанность к нему и его семье. Я чувствую, что он все делает до ужаса неправильно", – заявил адвокат Дональда Трампа.

Как ранее сообщал Фокус:

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в декабре ездил в Европу, чтобы поговорить с бывшими украинскими прокурорами с целью создания документального сериала для разоблачения дела об импичменте.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для расследования против экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.