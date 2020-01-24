В Германии стрелок-одиночка расстрелял людей: 6 погибших
Днем 24 января стрелок-одиночка расстрелял шесть человек в общине Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг (Германия). Есть раненые.
Об этом этом сообщает полиция города Ален в своем Twitter.
По данным Bild, подозреваемый в стрельбе задержан.
Выстрелы прозвучали в гостевом доме "Deutscher Kaiser". Тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция.
Массовая перестрелка в небольшом городке, скорее всего, произошла из-за семейного конфликта: погибшие являются членами одной семьи.
Стало известно, что стрелок родился в 1983 году. Он – гражданин Германии.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Харькове 14-летний подросток устроил стрельбу в супермаркете. В результате ранения получили два человека.
- А в Техасе неизвестные начали стрелять на студенческой вечеринке. Так, были убиты 2 человека, а еще 10 получили ранения.
- В ноябре в Калифорнии, в больнице скончался 16-летний ученик, который устроил стрельбу в школе Saugus High School. Подросток открыл огонь в школе, в свой день рождения и использовал свою последнюю пулю, чтобы выстрелить себе в голову.