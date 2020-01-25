Трамп показал эмблему Космических сил США. Она очень похожа на логотип Star Trek
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп представил новую эмблему Космический войск США. Новый логотип был опубликован на официальном "Твиттере" Трампа.
"После консультации с нашими великими военачальниками, конструкторами и другими я рад представить новую эмблему Космических сил США, шестого вида наших великолепных вооруженных сил", - написал президент США.
После публикации пользователи заметили, что новая эмблема Космических войск имеет разительное сходство с логотипом культового сериала Star Trek. На обеих эмблемах изображен космический корабль на фоне земного шара и звезд. Различие состоит лишь в том, что на эмблеме Космических войск римскими цифрами указан год основания – 2019.
Слева - эмблема Космических сил США, справа - логотип Star Trek
В том же времени в командовании Космических войск, как сообщает CNN, отмечают, что центральный элемент эмблемы был впервые использован еще в 1942 году ВВС США и использовался в ранних космических подразделений с 1961 года. А новая эмблема основана на логотипе Космического командования ВВС США (Air Force Space Command), которое в декабре прошлого года было преобразовано в Космические силы США.
Эмблема Космического командования ВВС США
Актер Джорджу Такэй, сыгравший роль Хикару Сулу в Star Trek, не смог оставить данное событие без своего внимания.
" Хм. Мы ожидаем гонорара...", - шутит Такэй в "Твиттере".
Трамп подписал закон о создании Космических сил США в декабре. Новый вид вооруженных сил появился в стране впервые с 1947 года. Тогда, напомним, в отдельный вид были выделены ВВС.
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