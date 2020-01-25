В Кремле заявили, что указа об отставке Суркова нет

В Кремле заявили об отсутствии указа об отставке Владислава Суркова с поста помощника президента России.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Никаких указов об отставке Суркова нет. Информацией этой я не располагаю", – сказал Песков.

Кроме того, по его словам, политика России по поводу Украины не менялась. И отставка Суркова, которую связывают с изменением "украинского курса" не связана.

"Любые рассуждения на эту тему – это личная точка зрения", – сообщил пресс-секретарь Путина.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента России Владимира Путина, покинул госслужбу. По его словам, Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший спецпред США по Украины Курт Волкер считает, что советник президента РФ Владислав Сурков – "архитектор" событий на Донбассе.