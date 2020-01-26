В Чечне прошли массовые задержания за распространение коллаж на Кадырова

По меньшей мере 25 человек были задержаны полицейскими в Чечне за распространение фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на свой источник.

По информации издания, в течение двух дней, 24 и 25 января, 11 человек были задержаны в городе Шали, еще четверых поймали в селе Герменчук и десять человек — в Курчалоевском районе. Среди задержанных – школьники, молодые люди 25-30 лет, а также 62-летний таксист.

Утверждается, что полицейские забирали не только тех, кто рассылал коллаж, но и получателей.

Задержанные были доставлены в изолятор временного содержания отдела МВД по Шалинскому району, где их продержали всю ночь, не оформив протоколы задержания. По информации издания, людей избивали.

Как сообщает 24 Канал, ранее Рамзан Кадыров призывал спецслужбы, полицию и региональные власти выявлять тех, кто "оскорбляет честь", "нарушает согласие между людьми, врет, устраивает раздор" в интернете, и преследовать их, "даже если для этого будут нарушены все законы".

Как ранее сообщал Фокус:

Рамзан Кадыров временно передал свои полномочия председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву по причине "временной нетрудоспособности". Отмечалось, что на больничный он вышел 13 января, но известно об этом стало только в день послания Путина Федеральному собранию и отставки премьера Дмитрия Медведева.