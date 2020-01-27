"Мы хотим жить". В одном из округов Китая назначили награду за выявление людей из Ухани

В округе Чжэндин на юге китайской провинции Хэбэй объявили денежное вознаграждение за информацию о нахождении в населенном пункте людей из Ухани, где бушует коронавирус. Об этом сообщает Reuters.

Так, за информацию полагается 1 тыс. юаней (145 долларов), такое объявление было сделано в эфире местного правительственного телеканала. Также были предоставлены два номера горячей линии – один местного самоуправления, а второй – офиса коммунистической партии округа. Действия местных властей получили широкую поддержку в соцсетях, как необходимая мера в необычные времена.

"Если вы не сообщаете о себе, не обвиняйте других в том, что они сообщили о вас. Мы хотим жить", – написал один из пользователей соцсети.

На данный момент в Китае новым коронавирусом заразились более 2800 человек, еще 81 погиб.

Чиновники из соседних с провинцией Хэбэй также просят жителей сообщить, посещали ли они эпицентр вспышки вируса или гостил ли у них кто-то из провинции.

Округ Чжэндин находится в трех часах езды от Пекина, он известен, как бывший дом президента КНР Си Цзиньпина, который работал там в период с 1982 по 1985 годы на должности партийного секретаря.

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