Глава ВОЗ заявил, что Китай сможет сдержать вирус и призвал к спокойствию
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса. Об этом сообщил глава ВОЗ на встрече с властями Пекина во вторник, 28 января, передает Reuters.
По словам Гебреисуса, Китай способен контролировать и сдерживать распространение нового штамма коронавируса. Также сообщается, что глава ВОЗ одобрил меры, принятые правительством Китая по сдерживанию вспышки.
На данный момент число погибших от вируса в Китае выросло до 106 человека.
Также Гебреисус добавил, что не одобряет решения некоторых стран по эвакуации своих граждан из эпицентра вспышки. Речь идет о США, Франции, Японии, Южной Корее и Мароко, который собираются вывезти своих граждан на специальных самолетах из Ухани, где сложилась самая сложная ситуация с заражением вирусом.
Некоторые эксперты все же не уверены, что Китай в силах сдержать распространение коронавируса. В частности, из-за большого инкубационного периода и отсутствия ярко выраженных симптомов у заразившихся.
По данным представителей китайского здравоохранения, инкубационный период может составлять от 1 до 14 дней, в это время вирус крайне заразен. По оценкам ВОЗ, инкубационный период составляет от 2 до 10 дней.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- 27 января сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.
- В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.
- Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.
- Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.
- Министерство здравоохранения Украины прокомментировало ранее появившуюся информацию "Киевского городского лабораторного центра" Министерства здравоохранения Украины о якобы первом случае заболевания коронавирусом в Украине.