В Германии и Японии подтвердили заболевание коронавирусом у пациентов, которые не ездили в Китай

В Японии и Германии зафиксированы заболевания короновирусом, которые не связаны с поездками в Китай.

Об этом сообщает Kyodo.

Правительство Японии сообщило о двух новых случаях инфицирования "уханским" коронавирусом, включая водителя туристического автобуса, который никогда не был в китайском городе Ухань, откуда началось распространение вируса.

По словам министра здравоохранения Японии Катсунобу Като, в начале этого месяца 60-летний водитель автобуса возил две группы китайских туристов из Ухани.

Водителю из префектуры Нара был поставлен диагноз "пневмония", и он был госпитализирован в префектуре.

Другой подтвержденный случай – мужчина в возрасте 40 лет из Ухани, который находится в Японии с 20 января. Он тоже заболел воспалением легких.

Министерство заявило, что проверяет состояние здоровья людей, которые имели контакт с двумя новыми пациентами.

Кроме того, в Германии, в городе Штарнберг зафиксирован случай заболевания "уханским" коронавирусом, передает Deutsche Welle.

Сообщается, что пациент заразился на рабочем семинаре от китаянки.

Женщина из Шанхая "почувствовала себя плохо по пути домой 23 января", – заявил на пресс-конференции глава Баварского государственного управления по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Андреас Цапф.

33-летний мужчина, заразившийся вирусом, живет недалеко от Штарнберга, в 30 километрах (18 милях) к югу от Мюнхена, и находится в "удовлетворительном состоянии", согласно данным органа здравоохранения.

Министерство опубликовало заявление, в котором говорится, что он находится под надзором в изоляторе и что риск заражения людей в Баварии в настоящее время считается "низким".

"Люди, которые были в контакте с пациентом, были подробно проинформированы о возможных симптомах, мерах гигиены и каналах передачи", – говорится в заявлении.

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