В Германии и Японии подтвердили заболевание коронавирусом у пациентов, которые не ездили в Китай
В Японии и Германии зафиксированы заболевания короновирусом, которые не связаны с поездками в Китай.
Об этом сообщает Kyodo.
Правительство Японии сообщило о двух новых случаях инфицирования "уханским" коронавирусом, включая водителя туристического автобуса, который никогда не был в китайском городе Ухань, откуда началось распространение вируса.
По словам министра здравоохранения Японии Катсунобу Като, в начале этого месяца 60-летний водитель автобуса возил две группы китайских туристов из Ухани.
Водителю из префектуры Нара был поставлен диагноз "пневмония", и он был госпитализирован в префектуре.
Другой подтвержденный случай – мужчина в возрасте 40 лет из Ухани, который находится в Японии с 20 января. Он тоже заболел воспалением легких.
Министерство заявило, что проверяет состояние здоровья людей, которые имели контакт с двумя новыми пациентами.
Кроме того, в Германии, в городе Штарнберг зафиксирован случай заболевания "уханским" коронавирусом, передает Deutsche Welle.
Сообщается, что пациент заразился на рабочем семинаре от китаянки.
Женщина из Шанхая "почувствовала себя плохо по пути домой 23 января", – заявил на пресс-конференции глава Баварского государственного управления по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Андреас Цапф.
33-летний мужчина, заразившийся вирусом, живет недалеко от Штарнберга, в 30 километрах (18 милях) к югу от Мюнхена, и находится в "удовлетворительном состоянии", согласно данным органа здравоохранения.
Министерство опубликовало заявление, в котором говорится, что он находится под надзором в изоляторе и что риск заражения людей в Баварии в настоящее время считается "низким".
"Люди, которые были в контакте с пациентом, были подробно проинформированы о возможных симптомах, мерах гигиены и каналах передачи", – говорится в заявлении.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- 27 января сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.
- В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.
- Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.
- Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.
- Министерство здравоохранения Украины прокомментировало ранее появившуюся информацию "Киевского городского лабораторного центра" Министерства здравоохранения Украины о якобы первом случае заболевания коронавирусом в Украине.