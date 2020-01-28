Нетаньяху отказался от иммунитета и пойдет под суд

В Израиле передали в суд обвинительный акт против премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Сам он отозвал из парламента свое прошение о предоставлении иммунитета (в отличие от Украины, неприкосновенность депутатов Кнессета не снимается, а предоставляется).

Об этом сообщает AP.

Парламент Израиля сегодня должен был сформировать комитет для рассмотрения просьбы Нетаньяху о предоставлении иммунитета от обвинения в суде, в связи с подозрением в коррупции.

"Во вторник премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отозвал свою просьбу о предоставлении ему иммунитета от обвинения за несколько часов до начала рассмотрения его заявления в парламенте", – говорится в сообщении.

Нетаньяху заявил, что он больше не хочет "продолжать эту грязную игру".

В ноябре прошлого года премьеру Израиля были сообщены подозрения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве по трем отдельным коррупционным делам. Сам глава правительства опровергает злоупотребления со своей стороны, называя их "охотой на ведьм".

2 марта Нетаньяху будет баллотироваться на внеочередных выборах в Кнессет уже в качестве обвиняемого, но судебные слушания начнутся уже после выборов. Если суд признает премьер-министра Израиля виновным в коррупции, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Фокус:

В феврале 2018 года полиция задержала по подозрению в коррупционных взаимоотношениях бывшего пресс-секретаря главы правительства Биньямина Нетаньяху, экс-генерального директора министерства связи и владельца крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек".

Уголовные расследования в отношении самого премьера были начаты еще в 2016 году. Об одном из двух начатых тогда дел ранее не было известно широкой общественности. Но дальше допросов дело не продвинулось.