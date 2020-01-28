Стратегическое партнерство Boeing и Embraer практически состоялось – Бразилия одобрила сделку

Еврокомиссия остается теперь последней инстанцией, которая должна одобрить сделку о слиянии компаний Boeing и Embraer, чтобы ее можно было считать состоявшейся. Об этом говорится в пресс-релизе Boeing.

В Бразилии местный антимонопольный орган – Административный совет по экономической защите (CADE) дал добро на слияние. Ранее сделка получила одобрение в США, Китае, Японии, ЮАР, Черногории, Колумбии и Кении.

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Запланированное стратегическое партнерство включает в себя два совместных предприятия. Для создания первого (Boeing Brasil – Commercial) Boeing выкупит у Embraer за $4,2 млрд 80% бизнеса в области услуг и производства пассажирских лайнеров. Изначально власти Бразилии выступали против этой сделки, поскольку Embraer занимается также производством военных самолетов и оборонной техники. Однако недавно президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что правительство не станет налагать вето на сделку.

Второе СП будет создано с нуля. Оно займется продвижением и развитием рынков многоцелевого транспортного самолета C-390 Millennium (Boeing Embraer – Defense), в котором Embraer будет принадлежать 51%, а Boeing – 49%.

Embraer C-390 Millenium

Как ранее сообщал Фокус: