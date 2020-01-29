Китайский коронавирус: количество жертв возросло до 132, заболевших – почти 6 000

Мир
За прошедшие сутки число смертельных случаев выросло на 26 человек

За прошедшие сутки количество летальных случаев от китайского коронавируса составило 26 человек, а количество заболевших в Китае увеличилось на 1 459 человек.

Об этом сообщил госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, сообщает Интерфакс.

Всего в стране число заболевших составило 5 974 человека, число случаев летального исхода – 132, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения болезни. В целом по всему миру коронавирусом инфицированы 6 049 человек, сообщает South China Morning Post.

С декабря прошлого года, когда были обнаружены первые заболевшие в админцентре Хубэя городе Ухане, число успешно прошедших курс лечения и выписанных из больниц достигло 103 человек.

Кроме того, на территории Канады подтвержден третий случай заражения человека новым коронавирусом, сообщают местные СМИ.

Диагноз подтвержден у мужчины, который недавно вернулся в Ванкувер из Уханя. Это третий заразившийся в стране и первый – провинции Британская Колумбия.

Также три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Малайзии. Общее число заболевших достигло семи, сообщает Star.

Отмечается, что все инфицированные являются гражданами Китая.

Как ранее сообщал Фокус: