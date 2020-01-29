Китайский коронавирус: количество жертв возросло до 132, заболевших – почти 6 000
За прошедшие сутки количество летальных случаев от китайского коронавируса составило 26 человек, а количество заболевших в Китае увеличилось на 1 459 человек.
Об этом сообщил госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, сообщает Интерфакс.
Всего в стране число заболевших составило 5 974 человека, число случаев летального исхода – 132, из них 125 случаев приходится на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения болезни. В целом по всему миру коронавирусом инфицированы 6 049 человек, сообщает South China Morning Post.
С декабря прошлого года, когда были обнаружены первые заболевшие в админцентре Хубэя городе Ухане, число успешно прошедших курс лечения и выписанных из больниц достигло 103 человек.
Кроме того, на территории Канады подтвержден третий случай заражения человека новым коронавирусом, сообщают местные СМИ.
Диагноз подтвержден у мужчины, который недавно вернулся в Ванкувер из Уханя. Это третий заразившийся в стране и первый – провинции Британская Колумбия.
Также три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Малайзии. Общее число заболевших достигло семи, сообщает Star.
Отмечается, что все инфицированные являются гражданами Китая.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- 27 января сообщалось, что за сутки в Китае от коронавируса скончались 24 человека, а общее количество умерших достигло 80. Заболели 2794 человека.
- В Китае за прошедшие сутки (27 января) количество летальных случаев от китайского коронавируса увеличилось до 106 человек. Число заболевших достигло 4 515.
- Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года, которые должны пройти в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета до начала соревнований из-за эпидемии коронавируса.
- Благотворительный фонд основателя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $10 млн Китаю и Африке на борьбу с распространением нового коронавируса 2019-nCoV.
- Министерство здравоохранения Украины прокомментировало ранее появившуюся информацию "Киевского городского лабораторного центра" Министерства здравоохранения Украины о якобы первом случае заболевания коронавирусом в Украине.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус уверен в том, что Китай сможет сдержать опасную вспышку коронавируса.
- В Китае заявили, что пиковая стадия вспышки коронавируса наступит через неделю.