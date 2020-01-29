В России хотят упростить выдачу гражданства украинцам

В России хотят еще больше упростить процедуру получения гражданства для украинцев, избавив их от прохождения собеседования на признание носителями русского языка. Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Запад" со ссылкой на начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

"Уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру приобретения гражданства нашим ближайшим соседям – гражданам Беларуси, Украины, которых мы предлагаем освободить от прохождения собеседования на признание носителями русского языка", – сказала она.

Для граждан этих двух государств, а также Казахстана и Молдовы предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.

"Чем проще иностранному гражданину будет оформить документы, тем меньше будет негативных явлений в виде организации незаконной миграции", – считает Казакова.

В 2019 году паспорта РФ получили 299 422 украинца.

По данным МИД РФ, в 2018 году российское гражданство получили 83 тыс. украинцев, в 2017-ом – 85 тыс.

Напомним, выдача украинцам паспортов РФ активизировалась после того, как 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей "ЛНР" и "ДНР". Позже он расширил действие этого документа на весь Донбасс.

Украина считает незаконными паспорта России, выданные украинским гражданам на неподконтрольной территории Донбасса.

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